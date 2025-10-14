У страховщиков появится единый сервис против мошенников

У страховщиков появится единый сервис против мошенниковЧаще всего злоумышленники пытаются мухлевать с автостраховками – ОСАГО и каско
Национальная страховая информационная система (НСИС) планирует запустить сервис для страховщиков по борьбе с мошенничеством в первой половине 2026 г., рассказал «Ведомостям» ее генеральный директор Николай Галушин. Система, в частности, должна будет выявлять отклонение от стандартного поведения участников дорожного движения, объяснил он. Сейчас НСИС согласовывает ее будущую архитектуру с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и компаниями, добавил Галушин.
Мошенничество в моторных видах – каско и ОСАГО – наиболее распространено в отрасли, на него приходится более 90% попыток незаконного получения страхового возмещения, говорит начальник управления противодействия мошенничеству «Росгосстраха» Георгий Сотников, не раскрывая абсолютных значений. По итогам 2024 г. и девяти месяцев 2025 г. служба безопасности «Согаза» предотвратила более 1500 попыток мошенничества в автостраховании, рассказал его представитель. В 2025 г. страховщик выявил 19 организованных групп, совершающих противоправные действия в этой сфере, добавил он.
По словам Галушина, новый сервис будет анализировать портфель и обнаруживать договоры или убытки, которые по своему характеру и особенностям отличаются от «нормы» на рынке по таким факторам, как частотность ДТП, повторяемость событий, роли при аварии (пострадавший/виновный) и проч. Для этого будут применяться модели, основанные на машинном обучении, объяснил топ-менеджер. При выявлении отклонений будет проводиться уже более детальный анализ таких ситуаций во взаимодействии со страховой компанией, добавил он.
Уже сейчас страховщики могут запросить отдельные показатели, например информацию о двойном страховании или тотальных страховых случаях, указал Галушин.
Задача сервиса – анализировать, какие еще страховые случаи были у того или иного человека или группы людей, и выявлять между ними связь, объяснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков, директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Важно, чтобы данные анализировались по всей базе, а не по одному виду страхования или по одной компании, указал он. Один из примеров – группа людей оформляет каско в разных страховых компаниях и ее члены начинают по очереди участвовать в подставных ДТП, говорит Галушин.
Для одного страховщика это один аварийный водитель, но сервис, проанализировав данные, покажет, что аварии происходят с одними и теми же людьми, объясняет он.
Как работают мошенники
Пример распространенной схемы – подстава на кругу, говорит представитель «Росгосстраха». Мошенник возникает из слепой зоны впереди идущего автомобиля и с ускорением подставляется под его заднюю часть при попытке сменить траекторию следования по полосам. По формальным признакам виновниками оказываются едущие впереди, объясняет представитель страховщика. В качестве жертв обычно выбирают легкие грузовики известных компаний, ответственность водителей которых наверняка защищена полисами ОСАГО, знают в «Росгосстрахе». Потом «потерпевший» обращается к страховщику за возмещением.
Другой пример – имитация ДТП в местах, где нет видеокамер, говорит представитель «Росгосстраха». На дорогую машину заранее устанавливаются поврежденные детали, в качестве «битка» используются недорогие модели с оформленным ОСАГО, поясняет он. Мошенничество в каско часто связано с обращениями после «наезда на препятствие», продолжает собеседник. Дорогая машина с заранее установленными поврежденными деталями кузова якобы совершает наезд на какой-либо объект, поясняет он.
В страховании жилья может покупаться договор на небольшую сумму, при которой нет проверок по линии экономической безопасности, а потом – приобретаться такие же полисы в других компаниях, рассказывает Галушин. Затем – поджог. Система сможет сделать оповещение, что в отношении объекта уже действуют другие договоры страхования, говорит он.
Оценка рынка
Страховщики положительно оценивают новый сервис и ждут его запуска.
При правильной реализации сервис будет максимально полезен всем страховщикам, указал Сотников. «Росгосстрах» очень высоко оценивает его потенциальную эффективность и планирует использовать в работе, добавил он: сервис должен стать неотъемлемой частью работы служб безопасности страховщиков. «РЕСО-гарантия» ждет запуска с осторожным оптимизмом и активно сотрудничает с коллегами, чтобы сделать сервис наиболее эффективным для решения поставленных задач, рассказал начальник управления информационно-технического обеспечения департамента безопасности Александр Акимов. Участие принимает и департамент безопасности «Согласия» в части моторных видов страхования, рассказал представитель компании.
Ключевая проблема в борьбе с мошенниками – информационный вакуум, говорит представитель департамента безопасности «Согласия». Он пояснил, что злоумышленники часто работают одновременно с десятками компаний, каждая из которых видит лишь часть общей схемы. НСИС предлагает сервис, которого уже много лет ждет страховое сообщество, добавляет заместитель генерального директора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Александр Гуляев. Но пока рано судить о его эффективности, так как не ясно, какая именно информация будет доступна страховщикам с учетом ограничений законодательства на обработку и передачу персональных данных, предупредил он. В любом случае – наличие дополнительной оценки события, имеющего признаки страхового случая, лишним не будет, говорит Гуляев. В «Согласии» воспользовались бы сервисом и расширили применение при подтверждении эффективности в экономии средств за счет своевременного выявления мошеннических схем, добавляет представитель компании.
Реализация инициативы окажет благоприятное влияние на развитие страхового рынка, считает управляющий директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Единый отраслевой контур данных позволит видеть аномалии «сквозь» компании – нетипичную частоту ДТП, повторяемость ролей участников, «карусели» с транспортными средствами и бенефициарами, двойные полисы и проч. – то, что точечные антифрод-модели в одиночных компаниях видят хуже, объясняет он. Скорее всего, в первую очередь сервис будет востребован средними и небольшими компаниями, у которых нет больших накопленных объемов данных, полагает он.
Сервису еще предстоит найти признание среди лидеров рынка, поскольку данный функционал уже выстроен у крупнейших компаний, продолжает Шарапов. Вполне вероятно, что на первом этапе компании предпочтут сохранить собственные антифрод-системы и уже в дальнейшем проанализировать, насколько новый сервис лучше, дешевле и быстрее позволяет противодействовать злоумышленникам, рассуждает эксперт.
Алгоритмы помогут предсказывать мошенническое поведение, но злоумышленники адаптируются к новым схемам, предупредил гендиректор «Абсолют страхования» Дмитрий Руденко. Страховому рынку необходимо объединить усилия, выстраивать регулярный обмен полной информацией, формировать единые подходы к выявлению и пресечению мошеннических практик, считает он. Целью работы является не только выявление злоумышленников, но и подготовка материалов для проведения доследственных проверок, последующего возбуждения уголовного дела и направлений доказательств в суд, добавил Руденко.