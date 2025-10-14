У страховщиков появится единый сервис против мошенников

Ключевая проблема в борьбе с мошенниками – информационный вакуум, говорит представитель департамента безопасности «Согласия». Он пояснил, что злоумышленники часто работают одновременно с десятками компаний, каждая из которых видит лишь часть общей схемы. НСИС предлагает сервис, которого уже много лет ждет страховое сообщество, добавляет заместитель генерального директора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Александр Гуляев. Но пока рано судить о его эффективности, так как не ясно, какая именно информация будет доступна страховщикам с учетом ограничений законодательства на обработку и передачу персональных данных, предупредил он. В любом случае – наличие дополнительной оценки события, имеющего признаки страхового случая, лишним не будет, говорит Гуляев. В «Согласии» воспользовались бы сервисом и расширили применение при подтверждении эффективности в экономии средств за счет своевременного выявления мошеннических схем, добавляет представитель компании.