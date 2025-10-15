Газета
Главная / Финансы /

Коллекторы купили рекордный объем долгов МФО за девять месяцев

Это связано с высокой активностью покупателей и продажей «молодых долгов», где выше вероятность возврата
Наталья Заруцкая
Для многих кредиторов сейчас становится выгоднее продать, а не взыскивать самим образовавшиеся объемы задолженности
Для многих кредиторов сейчас становится выгоднее продать, а не взыскивать самим образовавшиеся объемы задолженности / Ведомости

Коллекторы за девять месяцев 2025 г. купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) – 82,7 млрд руб., что на 26,45% выше значения того же периода в 2024 г. и на 74,47% – в 2023 г. Эти данные указаны в совместном исследовании сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect и ПКБ (есть у «Ведомостей»). Статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых сделок. Покупки просроченных долгов МФО в III квартале также побили трехлетний рекорд – 33,3 млрд руб., что на 42% больше того же значения за III квартал 2024 г. и более чем в 2 раза больше показателя за III квартал 2023 г.

Рекорды сегмента связаны в первую очередь с высокой покупательской активностью, говорит коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова. В 2025 г. на рынок вышли новые и «хорошо забытые старые» покупатели просрочки МФО, т. е. агентства, которые давно не делали покупок в этом сегменте, поясняет она.

