Страховщики снизили прогнозы по медицинской инфляции в корпоративном ДМС

Страховщики снизили прогнозы по медицинской инфляции в корпоративном ДМСОни отметили успехи Банка России в сдерживании роста цен и укрепление рубля
Страховые компании снизили прогнозы медицинской инфляции в сегменте корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС) на конец 2025 г., свидетельствуют данные опроса 11 крупных игроков, который в сентябре провел страховой брокер Remind (результаты есть у «Ведомостей»). В среднем рынок ждет роста цен на уровне 13,4% против 14% в июне. На 2026 г. консенсус-прогноз мединфляции у страховщиков тоже улучшился: 13% против 15,4% в прошлом опросе.
На участников опроса Remind, по данным ЦБ за 2024 г., приходится около 90% премий рынка корпоративного ДМС – это «Согаз», «Альфастрахование», «Сбербанк страхование», «Ингосстрах», ВСК, «Ренессанс страхование», «РЕСО-гарантия», «Росгосстрах», «Зетта страхование жизни», «Совкомбанк страхование» и «Абсолют страхование».