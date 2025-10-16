Газета
Главная / Технологии /

Т-банк планирует открыть исследовательский центр по ИИ в Китае

Инвестиции в проект могут составить от 500 млн до 1 млрд рублей, считают эксперты
Ника Сизова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших российских банков – Т-банк может открыть R&D-центр по исследованию искусственного интеллекта (ИИ) в Китае. Об этом «Ведомостям» рассказал зампред правления, руководитель департамента IT банка Вячеслав Цыганов. По его словам, у китайских компаний и ученых есть технологии, «близкие по духу» компании, что может быть полезным для развития сложной инженерии. «Когда-то китайские компании приходили к нам, открывали лабораторию и забирали наработки себе. Мы решили – почему это не сделать нам?» – заявил он в разговоре с «Ведомостями».

Еще одна причина открытия исследовательского центра по ИИ в Китае – доступность квалифицированных, образованных кадров, говорит Цыганов. «У них высокий уровень безработицы, особенно среди молодого населения, и государство субсидирует компаниям часть оплаты стажировок», – добавил он. Это позволяет нанимать кадры гораздо проще, особенно с учетом низкой безработицы и дефицита кадров в России, подчеркнул банкир.

