У МФО радикально выросло количество повторных клиентов за последние четыре года

Это связано с целенаправленной политикой по удержанию заемщиков
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние четыре года – радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в I квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к августу 2025 г. выросла до 60%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которым ознакомились «Ведомости». Абсолютных чисел по количеству микрозаймов ОКБ не дает. По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. МФО выдали гражданам почти 12,4 млн микрозаймов (учтены краткосрочные «до зарплаты» и среднесрочные), а во II квартале 2025 г. – около 21,9 млн.

