Банки США наращивают прибыль

На торгах 17 октября акции JPMorgan Chase потеряли 0,33%, упав до $297,56 за бумагу, при этом с начала года они выросли на 24%. Акции Goldman Sachs в пятницу также снизились – на 0,97% до $750,77 за бумагу, с начала года их цена выросла на 31%. Упали и бумаги Wells Fargo – на 0,86% до $83,28 за акцию, с начала года они выросли на 18,6%. А вот котировки Citigroup и Bank of America поднялись после падения днем ранее – на 0,84% до $97,07 и на 1,67% до $51,28 за бумагу, с начала года их акции прибавили 38 и 16,7% соответственно. В четверг бумаги всех перечисленных банков снижались на 1,3–3,5%.