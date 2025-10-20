Газета
Главная / Финансы /

«Формула-1» не возвращает аванс российскому промоутеру из опасения связей с ВТБ

Госбанк вышел из учредителей «Росгонок» после начала СВО
Артем Кульша
ALESSIO MORGESE / NURPHOTO VIA AFP
ALESSIO MORGESE / NURPHOTO VIA AFP

Владелец коммерческих прав на «Формулу-1», британская Formula One World Championship Ltd, не возвращает $24 млн аванса промоутеру российского этапа автогонок, АНО «Росгонки», из опасения, что тот все еще связан с ВТБ или контролируется госбанком. Об этом «Ведомости» узнали из материалов Высокого суда Англии и Уэльса по спору «Росгонок» с «Формулой-1». ВТБ был соучредителем «Росгонок», но вышел из АНО в марте 2022 г.

После начала спецоперации на Украине «Формула-1» отменила Гран-при России в Сочи, а в марте 2022 г. разорвала с «Росгонками» контракт, действовавший до 2025 г. Сославшись на санкции, «Формула-1» отказалась вернуть российскому партнеру промоутерский взнос за 2022 г. В августе этого года «Росгонки» обратились с иском в Высокий суд.

