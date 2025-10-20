«Формула-1» не возвращает аванс российскому промоутеру из опасения связей с ВТБ

Владелец коммерческих прав на «Формулу-1», британская Formula One World Championship Ltd, не возвращает $24 млн аванса промоутеру российского этапа автогонок, АНО «Росгонки», из опасения, что тот все еще связан с ВТБ или контролируется госбанком. Об этом «Ведомости» узнали из материалов Высокого суда Англии и Уэльса по спору «Росгонок» с «Формулой-1». ВТБ был соучредителем «Росгонок», но вышел из АНО в марте 2022 г.