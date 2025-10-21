Газета
Количество атак умных ботов на МФО выросло почти на четверть с начала года

Использование ИИ и увеличение числа утечек данных делают такие атаки дешевле и эффективнее
Наталья Заруцкая
Злоумышленники часто полагают, что МФО – более легкая цель, что у них меньше бюджет на безопасность, чем у крупных банков, но это заблуждение
Злоумышленники часто полагают, что МФО – более легкая цель, что у них меньше бюджет на безопасность, чем у крупных банков, но это заблуждение / Александр Кряжев / РИА Новости

Микрофинансовые организации (МФО) в этом году продолжают активно атаковать умные боты – общее количество подобных угроз выросло за январь – октябрь на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., рассказал «Ведомостям» Антон Чемякин, руководитель аналитического отдела компании Servicepipe, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от автоматизированных атак и киберугроз. Год назад количество таких угроз выросло на 22–25%, абсолютных значений Servicepipe не приводит.

Под «умными» обычно имеются в виду боты, максимально мимикрирующие под действия обычных пользователей и использующие реальные физические устройства для противоправной автоматизированной деятельности.

