Количество атак умных ботов на МФО выросло почти на четверть с начала года

Количество атак умных ботов на МФО выросло почти на четверть с начала годаИспользование ИИ и увеличение числа утечек данных делают такие атаки дешевле и эффективнее
Микрофинансовые организации (МФО) в этом году продолжают активно атаковать умные боты – общее количество подобных угроз выросло за январь – октябрь на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., рассказал «Ведомостям» Антон Чемякин, руководитель аналитического отдела компании Servicepipe, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от автоматизированных атак и киберугроз. Год назад количество таких угроз выросло на 22–25%, абсолютных значений Servicepipe не приводит.
Под «умными» обычно имеются в виду боты, максимально мимикрирующие под действия обычных пользователей и использующие реальные физические устройства для противоправной автоматизированной деятельности.
