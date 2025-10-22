Банки подвели первые итоги работы периода охлаждения по кредитам

Доля отказов заемщиков от потребительского кредита после его оформления в первый месяц работы периода охлаждения составляет 4–5% от выдач, рассказали «Ведомостям» представители ВТБ, банка Дом.РФ и «ОТП банка», не раскрывая абсолютных значений. Период охлаждения по потребительским кредитам и займам заработал с 1 сентября. Теперь кредиты и займы от 50 000 до 200 000 руб. можно использовать только через 4 часа после подписания договора, а свыше 200 000 руб. – через 48 часов. За это время человек вправе отказаться от заемных денег.