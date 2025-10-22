Газета
Главная / Финансы /

Банки подвели первые итоги работы периода охлаждения по кредитам

Отказы составляют 4–5% от всех выдач, но банкирам сложно оценить пользу механизма против мошенников
Мария Викулова
Екатерина Литова
Период охлаждения не действует для кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика, и для ипотечных, образовательных и автомобильных кредитов
Период охлаждения не действует для кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика, и для ипотечных, образовательных и автомобильных кредитов

Доля отказов заемщиков от потребительского кредита после его оформления в первый месяц работы периода охлаждения составляет 4–5% от выдач, рассказали «Ведомостям» представители ВТБ, банка Дом.РФ и «ОТП банка», не раскрывая абсолютных значений. Период охлаждения по потребительским кредитам и займам заработал с 1 сентября. Теперь кредиты и займы от 50 000 до 200 000 руб. можно использовать только через 4 часа после подписания договора, а свыше 200 000 руб. – через 48 часов. За это время человек вправе отказаться от заемных денег.

По итогам сентября 2025 г. банки выдали 1,75 млн кредитов наличными на 324,2 млрд руб., следует из предварительной оценки Frank RG. POS-кредитов (в точке продаж) физлица взяли 344 900 шт. на 24,2 млрд руб.

