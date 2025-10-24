Эксперты оценили влияние новых санкций ЕС на международные платежи

Введенные Евросоюзом новые санкции против российских и зарубежных финансовых структур немного усложнят международные расчеты, но точно не приведут к их остановке – российская платежная инфраструктура давно подготовилась к ограничениям, сказали «Ведомостям» опрошенные эксперты. Возможными последствиями станут удлинение сроков проведения платежей и их удорожание, временные затраты на поиск новых партнеров и альтернативных способов расчетов.