Регулирование не повысило качество страхования жизни и здоровья заемщиков

Регулирование не повысило качество страхования жизни и здоровья заемщиковУровень выплат остается низким, а доля отказов осталась практически без изменений, оценил ЦБ
Регулирование страхования жизни и здоровья заемщиков решило только одну из трех проблем – теперь условия полиса при оформлении кредита раскрываются в понятной и доступной форме, пишет Банк России в отчете об оценке воздействия регуляторных требований. Но регулирование не улучшило качество страховок с точки зрения выплат и не справилось с проблемой навязывания дополнительных услуг, признал ЦБ.
Страхование жизни и здоровья заемщиков делится на три вида: кредитное страхование жизни (КСЖ), страхование от несчастных случаев и болезней (НС) и добровольное медицинское страхование (ДМС). Последние два содержат множество подвидов, большинство из которых не связаны со страхованием заемщиков, а те, что связаны, не выделяются в отчетности страховщиков. Такие продукты предлагают по необеспеченным потребкредитам и кредитным картам, ипотеке и автокредитам.