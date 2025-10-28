Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Регулирование не повысило качество страхования жизни и здоровья заемщиков

Уровень выплат остается низким, а доля отказов осталась практически без изменений, оценил ЦБ
Мария Викулова
ЦБ предлагает снизить количество спорных отказов в страховых выплатах, устранить несоразмерность между комиссиями агента и премией по страховке, определить подходы по проверке данных о состоянии здоровья заемщиков
ЦБ предлагает снизить количество спорных отказов в страховых выплатах, устранить несоразмерность между комиссиями агента и премией по страховке, определить подходы по проверке данных о состоянии здоровья заемщиков / Ведомости

Регулирование страхования жизни и здоровья заемщиков решило только одну из трех проблем – теперь условия полиса при оформлении кредита раскрываются в понятной и доступной форме, пишет Банк России в отчете об оценке воздействия регуляторных требований. Но регулирование не улучшило качество страховок с точки зрения выплат и не справилось с проблемой навязывания дополнительных услуг, признал ЦБ.

Страхование жизни и здоровья заемщиков делится на три вида: кредитное страхование жизни (КСЖ), страхование от несчастных случаев и болезней (НС) и добровольное медицинское страхование (ДМС). Последние два содержат множество подвидов, большинство из которых не связаны со страхованием заемщиков, а те, что связаны, не выделяются в отчетности страховщиков. Такие продукты предлагают по необеспеченным потребкредитам и кредитным картам, ипотеке и автокредитам.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте