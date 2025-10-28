Регулирование не повысило качество страхования жизни и здоровья заемщиков

Страхование жизни и здоровья заемщиков делится на три вида: кредитное страхование жизни (КСЖ), страхование от несчастных случаев и болезней (НС) и добровольное медицинское страхование (ДМС). Последние два содержат множество подвидов, большинство из которых не связаны со страхованием заемщиков, а те, что связаны, не выделяются в отчетности страховщиков. Такие продукты предлагают по необеспеченным потребкредитам и кредитным картам, ипотеке и автокредитам.