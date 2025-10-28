Сбербанк оценил расходы банков от введения НДС на эквайринг

Сейчас рынок пытается разобраться и уточнить, что именно поменяется в Налоговом кодексе и какие операции по банковским картам будут облагаться налогом, сказал Скворцов. После этого придется принимать решение, что делать с тарифами – возможно ли перенести эту дополнительную нагрузку в них и насколько, указал он. Также необходимо изучить вопрос налогового вычета для контрагентов в связи с нововведениями, продолжил Скворцов. Если вычет возможен, то нагрузка будет меньше, но если вычета не будет, то рынок ждет «болезненное повышение» тарифов, предупредил он.