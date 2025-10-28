Сбербанк оценил расходы банков от введения НДС на эквайринг

Сбербанк оценил расходы банков от введения НДС на эквайрингВ самом плохом сценарии траты составят 200 млрд рублей
Введение НДС на операции эквайринга и по банковским картам может обойтись банкам в больше чем 200 млрд руб., заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов во время звонка с аналитиками. Это «оценка сверху», т. е. влияние расходов на весь банковский сектор в случае реализации самого негативного сценария по налогам, уточнил он. Но сумма может быть и меньше, потому что пока не совсем понятно, какие именно операции будут облагаться налогом, добавил Скворцов.
Госдума в первом чтении 22 октября приняла поправки в Налоговый кодекс – помимо повышения НДС с 20% до 22% предлагается отменить его нулевое значение по операциям и услугам, связанным с обслуживанием банковских карт, а также по услугам компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг) при осуществлении информационного и технологического взаимодействия (ИТВ).
Льготу по НДС на операции с обслуживанием банковских карт ввели еще в 2006 г. для стимулирования безналичных расчетов. Это позволило не облагать налогом расходы участников рынка – банков, платежных систем и процессинговых центров – и снижало стоимость обслуживания транзакций. Операторами процессинга в России выступают банки и специализированные центры, включая НСПК.
Сейчас рынок пытается разобраться и уточнить, что именно поменяется в Налоговом кодексе и какие операции по банковским картам будут облагаться налогом, сказал Скворцов. После этого придется принимать решение, что делать с тарифами – возможно ли перенести эту дополнительную нагрузку в них и насколько, указал он. Также необходимо изучить вопрос налогового вычета для контрагентов в связи с нововведениями, продолжил Скворцов. Если вычет возможен, то нагрузка будет меньше, но если вычета не будет, то рынок ждет «болезненное повышение» тарифов, предупредил он.
Помимо этого банки могут столкнуться с оттоком клиентов и ухудшением CSI (Customer Satisfaction Index – количественный показатель, который измеряет уровень удовлетворенности людей после взаимодействия с брендом) по продуктам, говорит Скворцов.
Сбербанк планирует закрыть все возникающие по НДС вопросы до дня инвестора 10 декабря, когда представит прогноз на 2026 г.: банк расскажет о своих дальнейших действиях и возможном влиянии нововведений на собственные финансовые показатели, сказал Скворцов. Если «Сбер» возьмет повышение тарифов на себя, это повлияет на размер комиссионного вознаграждения и окажет давление на динамику чистого комиссионного дохода на 2026 г., указал он.
Ранее о возможном повышении стоимости банковских услуг из-за отмены льгот по НДС предупреждал Национальный совет финансового рынка (НСФР) в своем отзыве на поправки в Налоговый кодекс, писал «Коммерсантъ». Последствиями нововведений также может стать сокращение безналичного оборота наличными расчетами, говорил тогда председатель НСФР Андрей Емелин.
Национальная платежная ассоциация (НПА) тогда же предлагала поэтапно увеличивать НДС для ИТВ и в 2026 г. ограничить его 10% вместо заявленных в законопроекте 22%. «Одномоментное введение НДС на услуги ИТВ сразу по полной ставке означает такой же одномоментный рост стоимости на 22% осуществления всех видов розничных платежей в экономике», – говорилось в письме НПА.