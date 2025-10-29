Газета
«Кибердочка» МТС начнет компенсировать ущерб от пропущенных атак

В целом рынок киберстрахования в России остается в зачаточном состоянии, говорят эксперты
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Центр мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (Security Operations Center – специализированное подразделение, отвечающее за непрерывный мониторинг системы) компании RED Security (бывшая МТС Red) начнет компенсировать собственным заказчикам ущерб от кибератак. Выплаты могут достигать 5 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

Компании смогут рассчитывать на возмещение потерь в случае утраты цифровой информации или корпоративного ПО, вымогательства со стороны злоумышленников, неправомерного использования вычислительных ресурсов, хищения денежных средств в электронной форме, а также возмещения вреда в связи с наступлением ответственности перед третьими лицами, перечисляет руководитель направления сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Михаил Климов. Кроме того, страхование предусматривает компенсацию затрат на возможные издержки, связанные с рассмотрением инцидента в судебном порядке. «Фактически оно покрывает все ключевые киберриски – от заражения шифровальщиками и майнерами до незаконного вывода денег со счетов организации и регуляторных штрафов», – уточнил Климов.

