Швейцария лишила россиян преимуществ договора к Энергетической хартии

«Швейцарская Конфедерация имеет честь сообщить вам, что в целях соблюдения порядка осуществляет свои права в соответствии со ст. 17 ДЭХа и отказывает в преимуществах части III ДЭХа любому юридическому лицу, находящемуся в собственности или под контролем граждан России или Белоруссии и не осуществляющему существенной предпринимательской деятельности на территории договаривающейся стороны, и любым инвестициям инвестора России или Белоруссии», – пишет Артьеда секретариату.