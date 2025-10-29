Газета
Финансы

Швейцария лишила россиян преимуществ договора к Энергетической хартии

Так страна блокирует инвесторам возможность подавать против нее иски в арбитражи по будущим спорам
Артем Кульша
Россия подписала договор к Энергетической хартии в 1994 г., но так и не ратифицировала его
Россия подписала договор к Энергетической хартии в 1994 г., но так и не ратифицировала его

Швейцария решила отказать российским и белорусским лицам в преимуществах договора к Энергетической хартии (ДЭХ), узнали «Ведомости». Об этом говорится в письме госсекретаря Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Хелен Будлигер Артьеды в адрес секретариата Энергетической хартии, выступающего депозитарием ДЭХа.

«Швейцарская Конфедерация имеет честь сообщить вам, что в целях соблюдения порядка осуществляет свои права в соответствии со ст. 17 ДЭХа и отказывает в преимуществах части III ДЭХа любому юридическому лицу, находящемуся в собственности или под контролем граждан России или Белоруссии и не осуществляющему существенной предпринимательской деятельности на территории договаривающейся стороны, и любым инвестициям инвестора России или Белоруссии», – пишет Артьеда секретариату.

