Швейцария лишила россиян преимуществ договора к Энергетической хартии

Швейцария лишила россиян преимуществ договора к Энергетической хартииТак страна блокирует инвесторам возможность подавать против нее иски в арбитражи по будущим спорам
Швейцария решила отказать российским и белорусским лицам в преимуществах договора к Энергетической хартии (ДЭХ), узнали «Ведомости». Об этом говорится в письме госсекретаря Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Хелен Будлигер Артьеды в адрес секретариата Энергетической хартии, выступающего депозитарием ДЭХа.
«Швейцарская Конфедерация имеет честь сообщить вам, что в целях соблюдения порядка осуществляет свои права в соответствии со ст. 17 ДЭХа и отказывает в преимуществах части III ДЭХа любому юридическому лицу, находящемуся в собственности или под контролем граждан России или Белоруссии и не осуществляющему существенной предпринимательской деятельности на территории договаривающейся стороны, и любым инвестициям инвестора России или Белоруссии», – пишет Артьеда секретариату.