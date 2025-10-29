Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Число пользователей сервисов рассрочки выросло почти втрое в 2023–2025 годах

Совокупный оборот BNPL-сервисов в текущем году может достичь 500 млрд рублей, по оценке экспертов
Ника Сизова
/ Андрей Гордеев / Ведомости

С января 2023 г. по сентябрь 2025 г. ежемесячное количество пользователей сервисов деления платежей увеличилось в 2,8 раза с 1,4 млн до 3,9 млн человек. В 2023 г. количество уникальных пользователей приложений сервисов рассрочки достигло 23,6 млн, в 2024 г. их стало на 61% больше – 38,2 млн человек. За неполный 2025 год (январь – сентябрь) количество уникальных пользователей сервисов деления платежей превысило 36 млн человек. Эти данные, собранные на основе анализа мобильного трафика приложений, предоставил «Ведомостям» представитель оператора связи Т2.

По этой статистике получается, что женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, но среди ежемесячных активных пользователей специальных приложений мужчин больше, уточнил представитель Т2. Люди среднего возраста (35–44 лет) пользуются специализированными сервисами почти на 90% активнее клиентов 25–34 лет и на 30% больше россиян 45–54 лет.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь