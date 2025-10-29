Число пользователей сервисов рассрочки выросло почти втрое в 2023–2025 годах

С января 2023 г. по сентябрь 2025 г. ежемесячное количество пользователей сервисов деления платежей увеличилось в 2,8 раза с 1,4 млн до 3,9 млн человек. В 2023 г. количество уникальных пользователей приложений сервисов рассрочки достигло 23,6 млн, в 2024 г. их стало на 61% больше – 38,2 млн человек. За неполный 2025 год (январь – сентябрь) количество уникальных пользователей сервисов деления платежей превысило 36 млн человек. Эти данные, собранные на основе анализа мобильного трафика приложений, предоставил «Ведомостям» представитель оператора связи Т2.