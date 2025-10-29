Число пользователей сервисов рассрочки выросло почти втрое в 2023–2025 годах

Число пользователей сервисов рассрочки выросло почти втрое в 2023–2025 годахСовокупный оборот BNPL-сервисов в текущем году может достичь 500 млрд рублей, по оценке экспертов
С января 2023 г. по сентябрь 2025 г. ежемесячное количество пользователей сервисов деления платежей увеличилось в 2,8 раза с 1,4 млн до 3,9 млн человек. В 2023 г. количество уникальных пользователей приложений сервисов рассрочки достигло 23,6 млн, в 2024 г. их стало на 61% больше – 38,2 млн человек. За неполный 2025 год (январь – сентябрь) количество уникальных пользователей сервисов деления платежей превысило 36 млн человек. Эти данные, собранные на основе анализа мобильного трафика приложений, предоставил «Ведомостям» представитель оператора связи Т2.
По этой статистике получается, что женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, но среди ежемесячных активных пользователей специальных приложений мужчин больше, уточнил представитель Т2. Люди среднего возраста (35–44 лет) пользуются специализированными сервисами почти на 90% активнее клиентов 25–34 лет и на 30% больше россиян 45–54 лет.