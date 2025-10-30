Газета
Главная / Финансы /

Банки планируют активно развивать оплату по биометрии в следующем году

И тогда, по их прогнозам, через пару лет ее применение станет массовым
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Биометрическая оплата еще не достигла своего пика, но на горизонте одного-двух лет максимальное количество клиентов начнут использовать ее, сказал «Ведомостям» руководитель Центра экосистемной идентификации Т-банка Михаил Булатов. Т-банк в августе начал устанавливать терминалы с возможностью оплаты по биометрии и планирует до конца года установить 20 000 таких аппаратов, а в следующем году довести их общее количество до 150 000. Планы по установке аналогичных терминалов в следующем году также есть у ПСБ и Газпромбанка, Сбербанк же продолжит расширять свою терминальную сеть, рассказали «Ведомостям» их представители.

