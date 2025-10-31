Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Т-банк вернул через чарджбэк 121 млн рублей пострадавшим от банкротств турагентов

Суммы возврата растут в десятки раз на фоне халатного отношения посредников, говорят эксперты
Наталья Заруцкая
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рост числа банкротств турагентов зафиксировал Т-банк в этом году: за весь 2024 год таких случаев было четыре, а за январь – октябрь 2025 г. уже девять. Пострадавшими в этом году уже оказались 602 человека против 49 год назад. За неполные 10 месяцев Т-банк помог вернуть 587 пользователям средства на 121 млн руб. и еще потенциально может вернуть 15 клиентам около 3,6 млн руб., рассказал «Ведомостям» руководитель управления претензий и возвратов Т-банка Алексей Дианов.

В прошлом году суммы возврата были в десятки раз ниже: за январь – октябрь Т-банк помог 41 пострадавшему с возвратом 2,9 млн руб. от трех обанкротившихся турагентов, уточнил Дианов. За весь 2024 год банк помог с возвратом 4,2 млн руб. 49 клиентам.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте