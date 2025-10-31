Т-банк вернул через чарджбэк 121 млн рублей пострадавшим от банкротств турагентов

Т-банк вернул через чарджбэк 121 млн рублей пострадавшим от банкротств турагентовСуммы возврата растут в десятки раз на фоне халатного отношения посредников, говорят эксперты
Рост числа банкротств турагентов зафиксировал Т-банк в этом году: за весь 2024 год таких случаев было четыре, а за январь – октябрь 2025 г. уже девять. Пострадавшими в этом году уже оказались 602 человека против 49 год назад. За неполные 10 месяцев Т-банк помог вернуть 587 пользователям средства на 121 млн руб. и еще потенциально может вернуть 15 клиентам около 3,6 млн руб., рассказал «Ведомостям» руководитель управления претензий и возвратов Т-банка Алексей Дианов.
В прошлом году суммы возврата были в десятки раз ниже: за январь – октябрь Т-банк помог 41 пострадавшему с возвратом 2,9 млн руб. от трех обанкротившихся турагентов, уточнил Дианов. За весь 2024 год банк помог с возвратом 4,2 млн руб. 49 клиентам.
