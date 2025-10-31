Т-банк вернул через чарджбэк 121 млн рублей пострадавшим от банкротств турагентов

Рост числа банкротств турагентов зафиксировал Т-банк в этом году: за весь 2024 год таких случаев было четыре, а за январь – октябрь 2025 г. уже девять. Пострадавшими в этом году уже оказались 602 человека против 49 год назад. За неполные 10 месяцев Т-банк помог вернуть 587 пользователям средства на 121 млн руб. и еще потенциально может вернуть 15 клиентам около 3,6 млн руб., рассказал «Ведомостям» руководитель управления претензий и возвратов Т-банка Алексей Дианов.