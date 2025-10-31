Газета
Банки почти перестали консультировать клиентов в иностранных мессенджерах

Но на российскую площадку пока мигрировала только одна финансовая организация
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За полгода – с апреля по октябрь 2025 г. – доля банков, которые использовали для консультаций клиентов мессенджер Telegram, сократилась с 73 до 6%. Часть банков продолжила пользоваться мессенджером, несмотря на запрет, вступивший в силу 1 июня. Доля тех, кто пользовался WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сократилась с 1 до 0%. Но банки не спешат переходить на отечественные аналоги. Только один банк консультирует своих клиентов в мессенджере Max – ВТБ. К таким выводам пришли аналитики Naumen, опросив в апреле – октябре 2025 г. 79 крупнейших банков страны.

С 1 июня 2025 г. банкам, некредитным финансовым организациям, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и другим субъектам по закону запрещено информировать граждан и общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров. В основном закон затрагивает те структуры, которые работают с персональной или конфиденциальной информацией. Также организации не могут отправлять предложения или уведомления о статусах заявок или заказов.

