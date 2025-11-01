Газета
Банки с 1 ноября будут получать поощрение за возврат похищенных средств

Его размер будет невелик и станет, скорее, признанием вклада банка, который вернул деньги
Наталья Заруцкая
С момента запуска в конце 2023&nbsp;г. сервиса «Добрая воля» банки уже вернули гражданам более 145 млн рублей
С момента запуска в конце 2023 г. сервиса «Добрая воля» банки уже вернули гражданам более 145 млн рублей / Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) внедрила межбанковское поощрение в сервисе «Добрая воля» – через него банки могут на добровольной основе возвращать средства гражданам, пострадавшим от мошенников. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель НСПК.

Теперь банк, вернувший деньги, сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию, поясняет представитель НСПК. Выплаты будет делать банк-отправитель, которому возвращены средства. При этом дополнительные комиссии в пользу НСПК взиматься не будут. Вознаграждение расширит применение сервиса и повысит уровень защиты клиентов, уверены в НСПК.

