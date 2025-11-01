Банки с 1 ноября будут получать поощрение за возврат похищенных средств

Теперь банк, вернувший деньги, сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию, поясняет представитель НСПК. Выплаты будет делать банк-отправитель, которому возвращены средства. При этом дополнительные комиссии в пользу НСПК взиматься не будут. Вознаграждение расширит применение сервиса и повысит уровень защиты клиентов, уверены в НСПК.