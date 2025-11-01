Газета
ЦБ разрешил «ОТП банку» оценивать доходы заемщиков по собственной модели

Но в ней не будет смысла, когда банки обяжут опираться только на официальные документы
Мария Викулова
Екатерина Литова
В стандартном подходе в расчете ПДН доходы заемщиков основываются на официальных документах
Банк России разрешил «ОТП банку» применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и его среднемесячного дохода), рассказал представитель кредитной организации «Ведомостям». Собственную модель банк будет использовать для расчета ПДН при предоставлении кредитов наличными, POS-кредитов (в точке продаж) и кредитных карт, добавил зампред правления, директор дивизиона по управлению рисками «ОТП банка» Виталий Украинский.

С июня 2023 г. крупные розничные банки могут направить на валидацию в ЦБ модели оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн руб., с ноября 2024 г. – до 2 млн руб. В том же году ЦБ сообщил, что разрешил применять модели трем системно значимым банкам: Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку. Всего банков, которым можно использовать собственные модели, шесть, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ.

