ЦБ разрешил «ОТП банку» оценивать доходы заемщиков по собственной модели

С июня 2023 г. крупные розничные банки могут направить на валидацию в ЦБ модели оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн руб., с ноября 2024 г. – до 2 млн руб. В том же году ЦБ сообщил, что разрешил применять модели трем системно значимым банкам: Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку. Всего банков, которым можно использовать собственные модели, шесть, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ.