Главный экономист ВЭБа предложил создать фонды реинвестиций экспортной выручки

Валюты дружественных стран могли бы использоваться для инвестиций в экономику России и стран-эмитентов
Артем Кульша
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия могла бы создавать инвестиционные фонды в мягких валютах для реинвестирования экспортной выручки компаний в свою экономику и экономики дружественных стран. Об этом говорится в презентации главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, продемонстрированной им в ходе Российско-индийского форума 5 ноября, передает корреспондент «Ведомостей».

В рамках схемы централизованного инвестирования зарубежной выручки уполномоченные отечественные госструктуры могли бы приобретать валюту у экспортеров за рубли и направлять ее в Российский фонд прямых инвестиций для формирования инвестфондов, следует из презентации. Инвестиционные меморандумы таких фондов можно было бы утверждать на двусторонней государственной основе. В этих документах можно предусмотреть пропорции распределения инвестиций в страну – эмитента конкретной валюты и в Россию, сказано в презентации.

