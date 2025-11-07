Как сокращение объема продажи валюты в ноябре повлияет на рубль

Поэтому Минфин сократит объем ежедневной продажи валюты и золота в ноябре до 100 млн руб. с 600 млн в октябре, говорится в сообщении министерства. С 10 ноября по 4 декабря ведомство планирует продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд руб. в рамках бюджетного правила. В октябре этот показатель был в 5 раз больше – 13,9 млрд руб. Для сравнения: с 5 сентября по 6 октября ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составлял в эквиваленте 1,4 млрд руб., а совокупный объем за период – 31,5 млрд руб.