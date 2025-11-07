Газета
Главная / Финансы /

Как сокращение объема продажи валюты в ноябре повлияет на рубль

Существенных изменений ждать не стоит, так как действуют другие, более весомые, факторы
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В октябре Минфин получил нефтегазовые доходы (НГД) на 45,3 млрд руб. выше собственных прогнозов, что стало следствием превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений, говорится в сообщении министерства. В ноябре ведомство ожидает недополучения нефтегазовых доходов в объеме 48 млрд руб. Из-за этого Минфин видит необходимость в пересчете сумм возмещения. Высокие биржевые цены на топливо подразумевают меньшие выплаты нефтепереработчикам по демпферу, поясняет главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко.

Поэтому Минфин сократит объем ежедневной продажи валюты и золота в ноябре до 100 млн руб. с 600 млн в октябре, говорится в сообщении министерства. С 10 ноября по 4 декабря ведомство планирует продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд руб. в рамках бюджетного правила. В октябре этот показатель был в 5 раз больше – 13,9 млрд руб. Для сравнения: с 5 сентября по 6 октября ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составлял в эквиваленте 1,4 млрд руб., а совокупный объем за период – 31,5 млрд руб.

