Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Генеральный адвокат суда ЕС встал на сторону Фридмана и Авена

Он призвал инстанцию отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с миллиардеров
Артем Кульша
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Суду ЕС стоит отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена – к этому призвал инстанцию генеральный адвокат Андреа Бионди, узнали «Ведомости» из судебных материалов. Генеральный адвокат – должностное лицо суда ЕС. Он помогает подготовить дело к рассмотрению и формулирует свое заключение. Суд не связан мнением генадвоката, но зачастую ориентируется на его выводы при вынесении решения.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её