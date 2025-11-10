Генеральный адвокат суда ЕС встал на сторону Фридмана и Авена

Суду ЕС стоит отклонить апелляции Латвии по делам о снятии части санкций с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена – к этому призвал инстанцию генеральный адвокат Андреа Бионди, узнали «Ведомости» из судебных материалов. Генеральный адвокат – должностное лицо суда ЕС. Он помогает подготовить дело к рассмотрению и формулирует свое заключение. Суд не связан мнением генадвоката, но зачастую ориентируется на его выводы при вынесении решения.