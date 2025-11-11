Доля просрочки до 90 дней сократилась до уровня прошлого года

Доля просроченной задолженности физлиц сроком 30–90 дней в кредитных портфелях банков в III квартале сократилась до 0,9% – первые два квартала она находилась на пиковом за последние несколько лет уровне 1,1%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Ведомости». Итоги июля – сентября 2025 г. соответствуют концу прошлого года, когда доля просрочки в портфеле тоже была 0,9%. Также это первое снижение доли проблемных долгов на срок 30–90 дней с IV квартала 2023 г. – тогда она сократилась до 0,5% после сохранения на уровне 0,6% три квартала подряд. Данные по просрочке от 90 дней (NPL90+) ОКБ не приводит и не учитывает ее в общем кредитном портфеле банков.