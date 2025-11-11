Доля просрочки до 90 дней сократилась до уровня прошлого года

Доля просрочки до 90 дней сократилась до уровня прошлого годаЭто связано с улучшением работы банков с проблемными долгами до их перехода в полноценный дефолт
Доля просроченной задолженности физлиц сроком 30–90 дней в кредитных портфелях банков в III квартале сократилась до 0,9% – первые два квартала она находилась на пиковом за последние несколько лет уровне 1,1%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Ведомости». Итоги июля – сентября 2025 г. соответствуют концу прошлого года, когда доля просрочки в портфеле тоже была 0,9%. Также это первое снижение доли проблемных долгов на срок 30–90 дней с IV квартала 2023 г. – тогда она сократилась до 0,5% после сохранения на уровне 0,6% три квартала подряд. Данные по просрочке от 90 дней (NPL90+) ОКБ не приводит и не учитывает ее в общем кредитном портфеле банков.
В деньгах просрочка до 90 дней сокращается с начала года: в I квартале ее размер был 368,4 млрд руб., во втором уменьшился на 2,66% до 358,6 млрд руб., а в июле – сентябре – на 15,31% до 303,7 млрд руб., следует из данных ОКБ. Кредитный портфель банков с начала года вырос с 33,58 трлн до 34,09 трлн руб. на конец сентября.