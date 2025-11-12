Газета
Главная / Финансы /

Выплаты по страхованию жизни продолжили расти быстрее сборов

Это отражает динамику сборов прошлого года, когда значительный объем был собран по полисам до года
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страховщики жизни выплатили клиентам 1,139 трлн руб. за девять месяцев 2025 г., что выше прошлогоднего значения более чем в 2 раза, сообщил на пресс-конференции 11 ноября президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Сборы рынка растут в разы медленнее: суммарные премии страховщиков выросли на 26% до 1,556 трлн руб. ВСС основывается на данных 25 компаний, на которые суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.

При этом в III квартале сборы страховщиков жизни сократились на 16% по сравнению с III кварталом 2024 г. до 575 млрд руб., следует из презентации генерального директора «Капитал лайф страхования жизни» Евгения Гуревича на основе данных ВСС. В конце 2024 г. рынок рос неорганически, отметил он во время выступления.

