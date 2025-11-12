Выплаты по страхованию жизни продолжили расти быстрее сборов

Выплаты по страхованию жизни продолжили расти быстрее сборовЭто отражает динамику сборов прошлого года, когда значительный объем был собран по полисам до года
Страховщики жизни выплатили клиентам 1,139 трлн руб. за девять месяцев 2025 г., что выше прошлогоднего значения более чем в 2 раза, сообщил на пресс-конференции 11 ноября президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Сборы рынка растут в разы медленнее: суммарные премии страховщиков выросли на 26% до 1,556 трлн руб. ВСС основывается на данных 25 компаний, на которые суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.
При этом в III квартале сборы страховщиков жизни сократились на 16% по сравнению с III кварталом 2024 г. до 575 млрд руб., следует из презентации генерального директора «Капитал лайф страхования жизни» Евгения Гуревича на основе данных ВСС. В конце 2024 г. рынок рос неорганически, отметил он во время выступления.