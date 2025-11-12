Выплаты по страхованию жизни продолжили расти быстрее сборов

Страховщики жизни выплатили клиентам 1,139 трлн руб. за девять месяцев 2025 г., что выше прошлогоднего значения более чем в 2 раза, сообщил на пресс-конференции 11 ноября президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Сборы рынка растут в разы медленнее: суммарные премии страховщиков выросли на 26% до 1,556 трлн руб. ВСС основывается на данных 25 компаний, на которые суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.