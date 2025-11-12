Т-банк запустил переводы на кошельки Alipay и WeChat Pay

Т-банк запустил переводы на кошельки китайских платежных систем Alipay и WeChat Pay, узнали «Ведомости». Пока они доступны только владельцам китайских сим-карт, рассказал клиент банка, у которого она есть, и подтвердил сотрудник службы поддержки кредитной организации. Минимальная сумма перевода – 300 руб., максимальная – 1 млн руб. Исполнить платеж Т-банк обещает за 24 часа, говорит его клиент. Сотрудник поддержки не исключил, что в будущем услуга станет доступна владельцам и российских номеров.