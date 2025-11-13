Газета
Управляющая банкротством Беджамова поборется за его роскошную виллу в Италии

Это уже вторая попытка вернуть недвижимость в конкурсную массу беглого банкира
Артем Кульша
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Управляющая банкротством беглого банкира Георгия Беджамова не оставляет попыток вернуть в конкурсную массу виллу Николини в Италии, узнали «Ведомости» из материалов Высокого суда Англии и Уэльса. После неудачной попытки добиться этого в рамках банкротной процедуры Беджамова Любовь Киреева подала заявление о несостоятельности в отношении давнего бизнес-партнера банкира Алины Золотовой и ее английской компании Basel Properties – это фактический собственник роскошной недвижимости. Новый иск в том числе нацелен на возвращение виллы Николини в конкурсную массу Беджамова, подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом этого процесса.

Беджамов бежал в Великобританию в декабре 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка в размере 210 млрд руб., через месяц отозвал у банка лицензию, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. 14 июля 2025 г. Хамовнический районный суд Москвы заочно признал Беджамова виновным в присвоении/растрате и лишил свободы на 14 лет.

