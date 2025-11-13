Управляющая банкротством Беджамова поборется за его роскошную виллу в Италии

Управляющая банкротством беглого банкира Георгия Беджамова не оставляет попыток вернуть в конкурсную массу виллу Николини в Италии, узнали «Ведомости» из материалов Высокого суда Англии и Уэльса. После неудачной попытки добиться этого в рамках банкротной процедуры Беджамова Любовь Киреева подала заявление о несостоятельности в отношении давнего бизнес-партнера банкира Алины Золотовой и ее английской компании Basel Properties – это фактический собственник роскошной недвижимости. Новый иск в том числе нацелен на возвращение виллы Николини в конкурсную массу Беджамова, подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом этого процесса.