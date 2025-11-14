В России растет спрос на полисы на случай онкозаболеваний

Видят спрос и клиники. В группе «Медскан» (включая «Медскан Hadassah) за первые 10 месяцев 2025 г. выручка по онкологическим госпитализациям увеличилась на 40% год к году, говорит представитель группы без подробностей. Директор департамента по работе с корпоративными клиентами «Медси» Анна Шумская отмечает увеличение потока страховых пациентов по направлению «онкология» в сети клиник: большую заинтересованность здесь стали проявлять страховые компании, так как работодатели расширяют требования к корпоративным программам ДМС.