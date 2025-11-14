Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В России растет спрос на полисы на случай онкозаболеваний

Население тоже придает все большее значение заботе о собственном здоровье, говорят эксперты
Мария Викулова
Полина Гриценко
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Страховщики видят рост спроса на страхование на случай онкозаболеваний – в разных сегментах его фиксируют «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование»,«Сберстрахование» и «Капитал лайф страхование жизни», рассказали «Ведомостям» их представители.

Видят спрос и клиники. В группе «Медскан» (включая «Медскан Hadassah) за первые 10 месяцев 2025 г. выручка по онкологическим госпитализациям увеличилась на 40% год к году, говорит представитель группы без подробностей. Директор департамента по работе с корпоративными клиентами «Медси» Анна Шумская отмечает увеличение потока страховых пациентов по направлению «онкология» в сети клиник: большую заинтересованность здесь стали проявлять страховые компании, так как работодатели расширяют требования к корпоративным программам ДМС.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её