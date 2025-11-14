Газета
Главная / Финансы /

Темпы роста рынка легальных ставок на спорт в 2025 году замедлились

Причины в общей экономической ситуации и снижении числа клиентов
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок легальных азартных игр в букмекерских конторах стагнирует в 2025 г. – если прошлые два года сумма ставок ежеквартально росла, то в этом году она снижается от квартала к кварталу. Об этом говорится в исследовании деятельности по организации и проведению азартных игр в России, которое подготовили Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПИС), с которым ознакомились «Ведомости».

В I квартале 2025 г. сумма принятых букмекерами ставок снизилась относительно конца прошлого года на 0,9% до 468,1 млрд руб., во II квартале сократилась относительно января – марта на 0,7% до 465 млрд руб., а за июль – сентябрь – еще на 0,2% и составила 464,2 млрд руб.

