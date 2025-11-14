Темпы роста рынка легальных ставок на спорт в 2025 году замедлились

Рынок легальных азартных игр в букмекерских конторах стагнирует в 2025 г. – если прошлые два года сумма ставок ежеквартально росла, то в этом году она снижается от квартала к кварталу. Об этом говорится в исследовании деятельности по организации и проведению азартных игр в России, которое подготовили Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПИС), с которым ознакомились «Ведомости».