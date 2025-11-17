Совкомбанк отчитался выше ожиданий

Совкомбанк по итогам девяти месяцев 2025 г. заработал 35 млрд руб. по МСФО – это на 38% меньше значения за аналогичный период год назад. Значительную часть этого результата обеспечил III квартал, по итогам которого чистая прибыль Совкомбанка достигла 18 млрд руб. и в 3,6 раза превысила результат предыдущего квартала (5 млрд руб.). В I квартале прибыль группы составила 13 млрд руб.