Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Совкомбанк отчитался выше ожиданий

Но чистая прибыль за девять месяцев пока ниже значения прошлого года
Наталья Заруцкая
Прибыль Совкомбанка выросла за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов, а также за счет дохода от операций с финансовыми инструментами
Прибыль Совкомбанка выросла за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов, а также за счет дохода от операций с финансовыми инструментами / Алексей Орлов / Ведомости

Совкомбанк по итогам девяти месяцев 2025 г. заработал 35 млрд руб. по МСФО – это на 38% меньше значения за аналогичный период год назад. Значительную часть этого результата обеспечил III квартал, по итогам которого чистая прибыль Совкомбанка достигла 18 млрд руб. и в 3,6 раза превысила результат предыдущего квартала (5 млрд руб.). В I квартале прибыль группы составила 13 млрд руб.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал чистую прибыль за III квартал в размере 12,8 млрд руб.

