Экспобанк оспорил европейские санкции в суде ЕС

Но юристы сомневаются, что кредитной организации удастся избавиться от ограничений
Артем Кульша
Экспобанк попал под ограничения ЕС в рамках 18-го пакета санкций летом 2025 г. вместе с еще 21 отечественной кредитной организацией
Экспобанк попал под ограничения ЕС в рамках 18-го пакета санкций летом 2025 г. вместе с еще 21 отечественной кредитной организацией / Максим Стулов / Ведомости

Экспобанк оспорил в суде ЕС европейские секторальные санкции, под которые он попал в июле этого года, узнали «Ведомости» из материалов инстанции. Иск банка к Совету ЕС поступил в суд 2 октября, но известно об этом стало только 17 ноября, после того как в официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из заявления. Первым об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions Law.

В обосновании иска Экспобанк сослался на пять доводов, следует из материалов дела: Совет Евросоюза не представил доказательств; нарушил обязательство указывать причины введения санкций и не уведомил банк индивидуально об их введении; нарушил право Экспобанка на защиту, в том числе судебную; нарушил принцип соразмерности ограничительных мер; нарушил свободу ведения бизнеса и право собственности.

