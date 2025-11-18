Экспобанк оспорил европейские санкции в суде ЕС

Экспобанк оспорил в суде ЕС европейские секторальные санкции, под которые он попал в июле этого года, узнали «Ведомости» из материалов инстанции. Иск банка к Совету ЕС поступил в суд 2 октября, но известно об этом стало только 17 ноября, после того как в официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из заявления. Первым об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions Law.