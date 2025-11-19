Мосбиржа предрекла IT-отрасли год консолидации

Мосбиржа предрекла IT-отрасли год консолидацииУчастники отрасли говорят о сложностях с привлечением финансирования и снижении господдержки
Следующий, 2026 год будет годом консолидации для IT-рынка. Такой прогноз 18 ноября сделала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме «Цифровые решения». По ее словам, это будет стресс-тест для уже вышедших на биржу или планирующих размещения компаний. «Скорее всего, в IT-секторе мы увидим консолидацию, когда крупные игроки начнут увеличивать долю рынка за счет M&A, – заявила Логинова. – Поэтому следующий год для IT-индустрии на рынке капитала будет реально тяжелым».
Высокая ключевая ставка «льет воду на мельницу долговых инструментов», продолжила топ-менеджер. По ее словам, акции страдают от высокой ключевой ставки ЦБ (с июльского 21% она сейчас снижена до 16,5%. – «Ведомости»). Косвенное влияние на динамику бумаг IT-компаний оказывают заказчики: если они сдвигают сроки оплаты, выручка поставщиков также «сдвигается вправо», добавила Логинова. Из-за этого, по ее словам, IT-компаниям, которые сделали определенные прогнозы в начале периода в отношении своих отгрузок и продаж, приходится менять прогнозы по финансовым показателям, а любой пересмотр прогнозов плохо воспринимается рынком.