Мосбиржа предрекла IT-отрасли год консолидации

Следующий, 2026 год будет годом консолидации для IT-рынка. Такой прогноз 18 ноября сделала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме «Цифровые решения». По ее словам, это будет стресс-тест для уже вышедших на биржу или планирующих размещения компаний. «Скорее всего, в IT-секторе мы увидим консолидацию, когда крупные игроки начнут увеличивать долю рынка за счет M&A, – заявила Логинова. – Поэтому следующий год для IT-индустрии на рынке капитала будет реально тяжелым».