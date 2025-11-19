Газета
Финансы

Клиентоцентричность в финансовом секторе достигла зрелости

Участники рынка понимают важность фокуса на клиента, но потребуются годы до возведения его в норму
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Третий год подряд руководство Банка России и крупнейших банков обсуждает клиентоориентированность и способы ее достижения на форуме «Фокус на клиента». Наконец ситуация улучшается, недобросовестных практик становится меньше, но полноценный переход к «человек – в центре всего» возможен при кардинальном культурном и корпоративном сдвиге, а не только за счет веры в искусственный интеллект (ИИ) и предсказание потребностей клиента.

