Крупная российская МФО начала выдавать микрозаймы трудовым мигрантам

Микрокредитная компания «А-деньги» запустила онлайн-выдачу «займов до зарплаты» (PDL – до 30 000 руб. до 30 дней) для нерезидентов – граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии от 18 лет, легально работающих в России. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть у «Ведомостей». «А-деньги» занимает второе место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных микрозаймов за первое полугодие 2025 г. (31,7 млрд руб.).