Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Крупная российская МФО начала выдавать микрозаймы трудовым мигрантам

Этот сегмент заемщиков имеет недооцененный потенциал, считают в «А-деньги»
Наталья Заруцкая
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Микрокредитная компания «А-деньги» запустила онлайн-выдачу «займов до зарплаты» (PDL – до 30 000 руб. до 30 дней) для нерезидентов – граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии от 18 лет, легально работающих в России. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть у «Ведомостей». «А-деньги» занимает второе место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных микрозаймов за первое полугодие 2025 г. (31,7 млрд руб.).

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте