ЦБ допустил создание платформ обмена данными для развития ИИ

ЦБ допустил создание платформ обмена данными для развития ИИПохожая платформа Минцифры пока что не может полноценно решить эту задачу, считают в Банке России
Чтобы финансовый рынок – а в конечном итоге потребитель – мог получить максимальный эффект от искусственного интеллекта (ИИ), Банк России предлагает обсудить создание специальных платформ для добровольного обмена данными, совместной разработки моделей ИИ и расширения доступности данных, говорится в новом докладе регулятора для консультаций.
В России такие платформы обычно называют доверенными посредниками – через них компании могут обмениваться данными в защищенном контуре. Эффективность моделей ИИ зависит от объема качественных данных у организаций-разработчиков, объясняется в докладе. Банк России считает целесообразной проработку вопроса о создании доверенных посредников участниками рынка без прямого участия регулятора – это даст необходимую гибкость и возможность существования нескольких подобных платформ.