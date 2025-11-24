Мошенничества с завышением стоимости иномарок при покупке каско стало больше

Схема стала массовой в 2024–2025 гг., говорит первый заместитель генерального директора МАКС Виктор Алексеев, наиболее популярны в ней BMW и Mercedes, приобретенные на аукционах западных стран за бесценок в силу проблемности технического состояния, включая бывших «утопленников». Сейчас ее стали использовать чаще на фоне резкого роста стоимости иномарок, что привело к расширению вилки оценочной стоимости, по которой страховые компании готовы принимать автомобиль на страхование, продолжает директор управления по корпоративной безопасности «Ренессанс страхования» Амиран Абдулмаликов. Одна и та же модель может быть оценена и в 1 млн, и в 5 млн руб.