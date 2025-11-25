Михаил Фридман инициировал арбитраж с Великобританией

Михаил Фридман инициировал арбитраж с ВеликобританиейЛондон настаивает, что действовал в соответствии со своими правовыми обязательствами
Бизнесмен Михаил Фридман инициировал арбитражный спор с Великобританией, узнали «Ведомости». Об этом министр торговли Соединенного Королевства Крис Брайант сообщил, отвечая на письменный запрос депутата парламента от лейбористской партии Мартина Роудса. Ответ чиновника приводится в соответствующем разделе на сайте законодательного органа.
Никаких подробностей претензий российского предпринимателя Брайант не раскрыл. Министр подчеркнул лишь, что в этом споре правительство настаивает на соответствии своих действий национальным и международным правовым обязательствам. Той же позиции Британия придерживается еще в одном активном арбитраже, где является ответчиком, добавил чиновник, его инициировали местная компания West Cumbria Mining (Holdings) и ее сингапурский инвестор Woodhouse Investment Pte.