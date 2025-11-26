Газета
На платформе цифрового рубля проверят соблюдение антиотмывочных норм

Аудит выполнения этой функции Центробанком поручат Счетной палате
Наталья Заруцкая
Елена Мухаметшина
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Счетной палате поручат проверить, как Банк России выполнял функции в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при организации и обеспечении работы платформы цифрового рубля в 2025 г. Это следует из проекта постановления Госдумы, который одобрил комитет по контролю. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник в нижней палате парламента. Председатель комитета по контролю Олег Морозов подтвердил подготовку проекта. О том, что такой вопрос обсуждался, также сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Госдума рассмотрит документ на пленарном заседании 2 декабря, сообщил собеседник в нижней палате парламента.

