Минцифры и МВД не поддержали идеи ЦБ по аутентификации клиентов МФО по биометрии

Банк России предлагает подтверждать личности заемщиков не только через ЕБС
Наталья Заруцкая
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры и МВД не поддержали предложения Банка России разрешить микрофинансовым организациям (МФО) подтверждать личность клиентов через коммерческие биометрические системы банков и с использованием банковских ID-сервисов. Об этом говорится в письмах министерств, с которыми ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с обсуждением инициативы. К тому же представитель Минцифры в ответ на запрос «Ведомостей» повторил тезисы письма. Правительство переадресовало обращение ЦБ в министерства, их ответы получены и направлены регулятору, сообщил еще один источник, осведомленный о межведомственной переписке. «Ведомости» направили запросы в МВД, Центробанк и правительство.

По действующему законодательству подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний (МФК) с 1 марта 2026 г., для микрокредитных компаний (МКК) – с 1 марта 2027 г. Все взаимодействие должно осуществляться напрямую с Единой биометрической системой (ЕБС), исключая использование сторонних аккредитованных компаний.

