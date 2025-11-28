Минцифры и МВД не поддержали идеи ЦБ по аутентификации клиентов МФО по биометрии

Минцифры и МВД не поддержали предложения Банка России разрешить микрофинансовым организациям (МФО) подтверждать личность клиентов через коммерческие биометрические системы банков и с использованием банковских ID-сервисов. Об этом говорится в письмах министерств, с которыми ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с обсуждением инициативы. К тому же представитель Минцифры в ответ на запрос «Ведомостей» повторил тезисы письма. Правительство переадресовало обращение ЦБ в министерства, их ответы получены и направлены регулятору, сообщил еще один источник, осведомленный о межведомственной переписке. «Ведомости» направили запросы в МВД, Центробанк и правительство.