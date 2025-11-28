ВТБ сократил чистую прибыль в октябре на 11,1% год к году

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в октябре 2025 г. снизилась на 11,1% год к году (г/г) до 26,4 млрд руб. За 10 месяцев ВТБ заработал 407,2 млрд руб. прибыли (+0,6% г/г). ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам года в размере не менее 500 млрд руб. с учетом ожидаемого к концу 2025 г. выделения заблокированных активов. Соответствующее заявление первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова приводится в сообщении банка.