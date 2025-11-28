Газета
ВТБ сократил чистую прибыль в октябре на 11,1% год к году

Но подтвердил прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в октябре 2025 г. снизилась на 11,1% год к году (г/г) до 26,4 млрд руб. За 10 месяцев ВТБ заработал 407,2 млрд руб. прибыли (+0,6% г/г). ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам года в размере не менее 500 млрд руб. с учетом ожидаемого к концу 2025 г. выделения заблокированных активов. Соответствующее заявление первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова приводится в сообщении банка.

В конце ноября ВТБ согласовал с Банком России перечень и объем замороженных активов ($900 млн) и обязательств к выделению (уже второму по счету) в специальное юрлицо, рассказал Пьянов на видеоконференции с журналистами. Выделение, ожидают в ВТБ, завершится в середине декабря.

