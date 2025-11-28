Страховщики заинтересовались установкой систем передачи данных силовикам

Страховщики заинтересовались установкой систем передачи данных силовикамПримеры их внедрения уже есть, говорят участники рынка
Страховой рынок проявляет высокий интерес к установке систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), необходимых для мониторинга и передачи данных силовым органам. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель департамента корпоративных продаж «Телеком биржи» Дина Фомичева.
Есть у компании и реальные примеры внедрения СОРМ страховщиками в соответствии с требованиями, установленными для организаторов распространения информации (ОРИ), добавила она. Решение реализуется в виде программного модуля в инфраструктуре заказчика, строится канал связи для передачи данных, готовится документация, есть техническая поддержка работоспособности канала и его защита, перечислила Фомичева.
