Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Средний размер купленного коллекторами у банков долга вырос до рекорда трех лет

Это связано с вызреванием проблемной задолженности по кредитам, выданным в 2023 г.
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя сумма просроченного банковского кредита, приобретенного коллекторами, выросла до трехлетнего максимума: за 10 месяцев 2025 г. она составила 217 257 руб., что на 2,8 и 2% больше, чем за аналогичные периоды 2023 и 2024 гг. Это следует из агрегированной статистики по портфелям сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect и ПКБ (есть у «Ведомостей»).

Такая динамика отражает сразу два тренда, рассуждает гендиректор ID Collect Александр Васильев: увеличение средней суммы кредита в период выдач текущей просрочки и фокус крупнейших покупателей банковских долгов на высоком среднем чеке приобретаемых портфелей. Абсолютные цифры небольшие, но важен сам факт роста, подчеркивает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте