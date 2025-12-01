Средний размер купленного коллекторами у банков долга вырос до рекорда трех лет

Средняя сумма просроченного банковского кредита, приобретенного коллекторами, выросла до трехлетнего максимума: за 10 месяцев 2025 г. она составила 217 257 руб., что на 2,8 и 2% больше, чем за аналогичные периоды 2023 и 2024 гг. Это следует из агрегированной статистики по портфелям сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect и ПКБ (есть у «Ведомостей»).