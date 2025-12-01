Как расширение тарифного коридора повлияет на стоимость ОСАГО

Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря расширится на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов – для них границы сдвигаются на 40%. Изменения анонсировал Банк России. Также в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты. Корректировка тарифов позволит страховщикам точнее учитывать риски водителей и предлагать полисы по справедливой стоимости, считает регулятор.