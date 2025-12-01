Газета
Финансы

Как расширение тарифного коридора повлияет на стоимость ОСАГО

Полисы могут подорожать на 15% для аварийных водителей и немного подешеветь для неаварийных
Мария Викулова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря расширится на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов – для них границы сдвигаются на 40%. Изменения анонсировал Банк России. Также в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты. Корректировка тарифов позволит страховщикам точнее учитывать риски водителей и предлагать полисы по справедливой стоимости, считает регулятор.

Для легковых машин, используемых гражданами в личных целях, тарифный коридор не менялся с сентября 2022 г. Минимальное значение базовой ставки было 1646 руб., максимальное – 7535 руб. С 9 декабря этого года диапазон расширится до 1399–8665 руб. Для мотоциклов тарифный коридор составлял 259–3043 руб., будет – 155–4260 руб.

