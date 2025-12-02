Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты растет два месяца подряд

Доля отказов банков по заявкам на кредиты наличными растет второй месяц подряд: в октябре 2025 г. она увеличилась на 1,3 п. п. относительно сентября и составила 76%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В годовой динамике показатель увеличился на 8,5 п. п. Октябрьское значение стало самым высоким за последние два года.