Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты растет два месяца подряд

Банки ужесточают риск-политики из-за роста дефолтности и замедления снижения ключевой ставки
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Доля отказов банков по заявкам на кредиты наличными растет второй месяц подряд: в октябре 2025 г. она увеличилась на 1,3 п. п. относительно сентября и составила 76%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В годовой динамике показатель увеличился на 8,5 п. п. Октябрьское значение стало самым высоким за последние два года.

Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты в регионах России в октябре НБКИ зафиксировал в Новосибирской (78,3%) и Омской (77,8%) областях, Краснодарском крае (77,6%), а также в Кемеровской (77,3%) и Оренбургской (77,1%) областях.

