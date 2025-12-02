Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах в 2025 году

Вклады сохранят привлекательность, пока их доходности будут оставаться двузначными
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В 2025 г. российские вкладчики могут заработать более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Такую оценку дал «Ведомостям» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин в преддверии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По итогам 2024 г. ВТБ ранее оценивал размер выплат по вкладам и накопительным счетам в 7 трлн руб., а по итогам 2025 г. давал прогноз в 9 трлн руб.

По данным Банка России, за первое полугодие 2025 г. российские банки выплатили 4,3 трлн руб. процентных расходов по средствам от физических лиц. На 1 ноября средства населения во вкладах и на текущих счетах в банках составили 63,5 трлн руб. и выросли на 10,1% с начала года, следует из данных ЦБ к обзору о развитии банковского сектора. С 1 октября 2025 г. балансовые значения и приросты включают начисленные проценты, отмечал в обзоре регулятор.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её