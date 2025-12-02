Россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах в 2025 году

По данным Банка России, за первое полугодие 2025 г. российские банки выплатили 4,3 трлн руб. процентных расходов по средствам от физических лиц. На 1 ноября средства населения во вкладах и на текущих счетах в банках составили 63,5 трлн руб. и выросли на 10,1% с начала года, следует из данных ЦБ к обзору о развитии банковского сектора. С 1 октября 2025 г. балансовые значения и приросты включают начисленные проценты, отмечал в обзоре регулятор.