Россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах в 2025 году

Россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах в 2025 годуВклады сохранят привлекательность, пока их доходности будут оставаться двузначными
В 2025 г. российские вкладчики могут заработать более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Такую оценку дал «Ведомостям» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин в преддверии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По итогам 2024 г. ВТБ ранее оценивал размер выплат по вкладам и накопительным счетам в 7 трлн руб., а по итогам 2025 г. давал прогноз в 9 трлн руб.
По данным Банка России, за первое полугодие 2025 г. российские банки выплатили 4,3 трлн руб. процентных расходов по средствам от физических лиц. На 1 ноября средства населения во вкладах и на текущих счетах в банках составили 63,5 трлн руб. и выросли на 10,1% с начала года, следует из данных ЦБ к обзору о развитии банковского сектора. С 1 октября 2025 г. балансовые значения и приросты включают начисленные проценты, отмечал в обзоре регулятор.