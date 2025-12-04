Как рубль отреагирует на резкое увеличение объема продаж валюты Минфином

Как рубль отреагирует на резкое увеличение объема продаж валюты МинфиномИ без того крепкая нацвалюта может получить небольшую дополнительную поддержку
Федеральный бюджет в декабре недополучит нефтегазовых доходов (НГД) на 137,6 млрд руб., сообщил Минфин. В ноябре госказна получила НГД на 14,1 млрд руб. выше, чем ожидалось. Разницу – 123,4 млрд руб. – по бюджетному правилу ведомство будет закрывать за счет продажи валюты (юаней и золота) из фонда национального благосостояния (ФНБ). С 5 декабря по 15 января 2026 г. ежедневный объем составит эквивалент 5,6 млрд руб. Это максимум почти за два года: в октябре министерство продавало валюту и золото на 100 млн руб. в день, а в сентябре – на 600 млн руб.
Продажи для Минфина осуществляет ЦБ, который также самостоятельно реализует валюту на 8,94 млрд руб. в день до конца года. Таким образом, чистые продажи валюты со стороны Банка России с 5 декабря составят 14,5 млрд руб. в день против 9 млрд руб. месяцем ранее, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко.