Как рубль отреагирует на резкое увеличение объема продаж валюты Минфином

Федеральный бюджет в декабре недополучит нефтегазовых доходов (НГД) на 137,6 млрд руб., сообщил Минфин. В ноябре госказна получила НГД на 14,1 млрд руб. выше, чем ожидалось. Разницу – 123,4 млрд руб. – по бюджетному правилу ведомство будет закрывать за счет продажи валюты (юаней и золота) из фонда национального благосостояния (ФНБ). С 5 декабря по 15 января 2026 г. ежедневный объем составит эквивалент 5,6 млрд руб. Это максимум почти за два года: в октябре министерство продавало валюту и золото на 100 млн руб. в день, а в сентябре – на 600 млн руб.