Как рубль отреагирует на резкое увеличение объема продаж валюты Минфином

И без того крепкая нацвалюта может получить небольшую дополнительную поддержку
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральный бюджет в декабре недополучит нефтегазовых доходов (НГД) на 137,6 млрд руб., сообщил Минфин. В ноябре госказна получила НГД на 14,1 млрд руб. выше, чем ожидалось. Разницу – 123,4 млрд руб. – по бюджетному правилу ведомство будет закрывать за счет продажи валюты (юаней и золота) из фонда национального благосостояния (ФНБ). С 5 декабря по 15 января 2026 г. ежедневный объем составит эквивалент 5,6 млрд руб. Это максимум почти за два года: в октябре министерство продавало валюту и золото на 100 млн руб. в день, а в сентябре – на 600 млн руб.

Продажи для Минфина осуществляет ЦБ, который также самостоятельно реализует валюту на 8,94 млрд руб. в день до конца года. Таким образом, чистые продажи валюты со стороны Банка России с 5 декабря составят 14,5 млрд руб. в день против 9 млрд руб. месяцем ранее, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко.

