«Согаз» добился возбуждения уголовного дела за фиктивные услуги в ДМС

«Согаз» добился возбуждения уголовного дела за фиктивные услуги в ДМСОбычно компаниям удается урегулировать разногласия
Страховщики в своей деятельности сталкиваются с мошенничеством в добровольном медицинском страховании (ДМС), когда клиники оказывают фиктивно приписанные услуги с целью получения выплат. В таких случаях доведение дела до уголовного – событие редкое, компании обычно решают вопрос мирно, но «Согаз» перевел один свой кейс в уголовную плоскость. Страховщик оказал содействие правоохранительным органам Хабаровского края, в результате чего в ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении руководства и сотрудников местной клиники по статье «Мошенничество» – ч. 4 ст. 159 УК РФ, рассказал «Ведомостям» его представитель.
Неназванная клиника предоставляла компании поддельные документы с фиктивными данными об объемах оказанных услуг, в то время как на самом деле не предоставляла их застрахованным, рассказывает представитель «Согаза». При этом клиенты могут сообщить страховой компании, если увидят в личном кабинете и мобильном приложении услуги, которые не были им оказаны, – такая жалоба стала одним из доказательств и поводом к внутреннему расследованию.