«Согаз» добился возбуждения уголовного дела за фиктивные услуги в ДМС

Неназванная клиника предоставляла компании поддельные документы с фиктивными данными об объемах оказанных услуг, в то время как на самом деле не предоставляла их застрахованным, рассказывает представитель «Согаза». При этом клиенты могут сообщить страховой компании, если увидят в личном кабинете и мобильном приложении услуги, которые не были им оказаны, – такая жалоба стала одним из доказательств и поводом к внутреннему расследованию.