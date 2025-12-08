Газета
Главная / Финансы /

В Нидерландах арестовали активы оператора «Турецкого потока»

Об этом суд Амстердама попросила структура богатейшего украинца Рината Ахметова
Артем Кульша
ISA TERLI / ANADOLU AGENCY VIA AFP
ISA TERLI / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Окружной суд Амстердама по требованию энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего украинца Рината Ахметова арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST; Нидерланды), который принадлежит «Газпрому», узнали «Ведомости» из материалов дела.

До присоединения Крыма к России в 2014 г. группа ДТЭК Ахметова была крупнейшим акционером «Крымэнерго» (57,49%), снабжавшей полуостров электричеством. В 2015 г. госсовет Крыма национализировал компанию, а в 2017 г. в республике создали новую одноименную структуру и передали ей все энергосети полуострова. Украинская структура после событий 2014 г. сменила юридический адрес с Симферополя на Киев.

