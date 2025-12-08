В Нидерландах арестовали активы оператора «Турецкого потока»Об этом суд Амстердама попросила структура богатейшего украинца Рината Ахметова
Окружной суд Амстердама по требованию энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего украинца Рината Ахметова арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST; Нидерланды), который принадлежит «Газпрому», узнали «Ведомости» из материалов дела.
До присоединения Крыма к России в 2014 г. группа ДТЭК Ахметова была крупнейшим акционером «Крымэнерго» (57,49%), снабжавшей полуостров электричеством. В 2015 г. госсовет Крыма национализировал компанию, а в 2017 г. в республике создали новую одноименную структуру и передали ей все энергосети полуострова. Украинская структура после событий 2014 г. сменила юридический адрес с Симферополя на Киев.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам