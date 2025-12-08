В Нидерландах арестовали активы оператора «Турецкого потока»

До присоединения Крыма к России в 2014 г. группа ДТЭК Ахметова была крупнейшим акционером «Крымэнерго» (57,49%), снабжавшей полуостров электричеством. В 2015 г. госсовет Крыма национализировал компанию, а в 2017 г. в республике создали новую одноименную структуру и передали ей все энергосети полуострова. Украинская структура после событий 2014 г. сменила юридический адрес с Симферополя на Киев.