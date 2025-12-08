Газета
Главная / Финансы /

Греф предложил уравнять налогообложение маркетплейсов и офлайн-магазинов

Тогда будет честная конкуренция, считает глава Сбербанка
Наталья Заруцкая
Анастасия Бойко
Председатель правления Сбербанка Герман Греф пояснил, что не поддерживает «скидки в одни ворота»
Председатель правления Сбербанка Герман Греф пояснил, что не поддерживает «скидки в одни ворота» / Андрей Гордеев / Ведомости

В споре банков с маркетплейсами проблема не в самих скидках [которые дают покупателям за оплату товара картой банка маркетплейса], а в вопросе равных условий конкуренции – если допускают одних, то должны допускать и других, сказал «Ведомостям» председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Важно, чтобы маркетплейсы платили налоги так же, как и офлайн-магазины, считает он.

В середине ноября Греф заявлял, что маркетплейсы в 2024 г. из-за скидок недоплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. «Сбер» рассчитал эту сумму через разницу между потенциальными выплатами НДС в бюджет и оценкой фактической уплаты НДС продавцами.

