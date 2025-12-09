Бывший акционер СМЗ пожаловался на девелопера Смагина в АП и ФНС

Смагин, признанный банкротом в 2021 г., вывел из России и реализовал за границей свой основной актив – требования к бывшему депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну по решению Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), утверждает Пестриков в письмах в администрацию президента и на имя главы ФНС Даниила Егорова. Оба обращения есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил сам Пестриков.